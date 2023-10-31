Dünyanın turşusu Ege’de kuruldu

TURŞU ihracatı her geçen gün artarken, bu oranın büyük bir kısmının Ege'den yapıldığı açıklandı. Bu yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirilen 260 milyon dolarlık turşu ihracatının yüzde 77'si Ege Bölgesi'nden yapıldı. Ege İhracatçı birliklerinden yapılan açıklamaya göre, turşu ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yıla oranla yüzde 14 arttı.

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

TURŞU 260 milyon dolarlık ihracat performansıyla Türkiye'nin 1 milyar 700 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında lider ürün grubu oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, modern tesislerde üretilen Türk turşusunun dünyanın her tarafından talep gördüğünü belirtti. Uçak, "Turşu ihracatından 2022 yılında 340 milyon dolar döviz getirisi elde ettik. Bu sene 400 milyon dolarlık döviz bekliyoruz. Ayrıca Ege Bölgesinin turşu ihracatında 300 milyon dolara çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılında da turşu ihracatımızı 500 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz" dedi.