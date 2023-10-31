Honaz’da cennet hurması üreticileri nefes alacak

HONAZ Belediyesi ve Köy-Koop işbirliği ile Honaz'ın önemli üretimi olan cennet hurması, İstanbul Bayrampaşa'da Köy Koop'un halinde satışa sunulacak. Aracıların aradan kalkması ile üreticinin nefes almasını sağlayacak proje öncesi Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Köy-Koop Bölge Başkanı Mehmet Varol, Honaz Üretici Birliği Başkanı Kadir Öncan, Köy-Koop Müdürü Tolga Tanrıverdi ve Dış Ticaretten Sorumlu Murat Ünsal Güney, Honaz'da bir araya gelerek yerinde inceleme ve tespitlerde bulundu. Honaz Üretici Birliği aracılığıyla değerinde alınarak Köy-Koop'un Hal'inde satışa sunulacak.