İndirim çağrısına her sektörden tam destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 5 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından, Başkan Erdoğan 9 Ekim'deki tüm işletmeleri indirimlerle enflasyonla mücadeleye destek çağrısında bulunmuştu.

MOBİLYADAN RESTORANA

İş dünyasından kampanyaya katılım hızla arttı. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan çağrıyı desteklediklerine dair açıklamalar geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Ankara Perakendeciler Derneği ve Gıda Perakendecileri Derneği de çağrıya uyduklarını aktardı. Kampanya, gün geçtikçe farklı sektörlere ve iş dünyasının çeşitli örgütlerine de yayıldı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını ifade etti.

'TÜKETİCİNİN YANINDAYIZ'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, üyeleriyle Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediklerini bildirdi. Zincir marketler de indirim kampanyasına destek açıklamalarıyla katıldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 60 bin üye mağazalarından bu kampanyaya katılmalarını istedi. Türkiye'de en fazla şubesi bulunan zincir marketler de yaptıkları açıklamalarla çeşitli ürün kategorilerindeki düzenli indirimlerle enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumların yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı. Kampanyanın yıl sonuna kadar yeni katılımlarla sürmesi bekleniyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ YENİ KAMPANYA BAŞLATTI

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatlarını indirdiğini açıkladı. Tarım Kredi, marketlerdeki mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlattığı yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gittiğini kaydetti.