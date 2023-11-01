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Haberler Ekonomi Konut ve otomobil ilanında yeni dönem

Konut ve otomobil ilanında yeni dönem

Düzenleme ile piyasayı manipüle edenlere 100 bin TL ceza verilecek.

HABER MERKEZİ
Konut ve otomobil ilanında yeni dönem
KONUT ve ikinci el otomobilde fahiş fiyatları önleyecek yeni ilan düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren elektronik ilan sitelerine ilan verecek tüm kişiler TC kimlik numarası, ad-soyad ve cep numarası bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) girmekle yükümlü olacak. Düzenlemelere aykırı ilan verenlere artık her ilan başına 10 bin lira ila 100 bin lira arasında idari para cezası kesilecek. Ticaret Bakanlığı, bugün itibariyle başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan platformlar ve ilan verenlere ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Düzenleme kapsamında ilan platformlarına üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ilan vermek isteyen kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını, tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını doğrulama yükümlülüğü getirildi.
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