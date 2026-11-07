İzmir'de emeklilerin yeni adresi belli oldu! Rotayı oraya kırdılar

Son dakika İzmir haberleri... Deniz kenarında huzurlu bir yaşam mı, yoksa hastaneye ve vapura iki adım mesafe mi? İzmir'de emekli ikramiyesini ve birikimini değerlendirmek isteyenler için piyasanın sürpriz noktaları ortaya çıktı. Şehir merkezinden kopmadan jeotermal konforu arayanlar ile bütçeyi sarsmayacak sahalara yönelenlerin tercih ettiği 3 ana rota ve ilçe ilçe detaylar...