İzmir'de emeklilerin yeni adresi belli oldu! Rotayı oraya kırdılar

Son dakika İzmir haberleri... Deniz kenarında huzurlu bir yaşam mı, yoksa hastaneye ve vapura iki adım mesafe mi? İzmir'de emekli ikramiyesini ve birikimini değerlendirmek isteyenler için piyasanın sürpriz noktaları ortaya çıktı. Şehir merkezinden kopmadan jeotermal konforu arayanlar ile bütçeyi sarsmayacak sahalara yönelenlerin tercih ettiği 3 ana rota ve ilçe ilçe detaylar...
BÜTÇE DOSTU SAHİL KASABALARI (EN ÇOK TERCİH EDİLENLER)
Yüksek bütçeli Urla veya Çeşme yerine, daha uygun fiyatlı kiralama/satın alma imkanı sunan sakin kıyı bölgeleri öne çıkıyor:
Dikili & Çandarlı: Kuzey Ege'de sakinlik, geniş plajlar ve erişilebilir ev fiyatları arayan emeklilerin ilk duraklarından.
Menderes (Özdere & Gümüldür): Merkeze ve havalimanına görece yakınlığı, düz ayak yapısı ve uygun müstakil/yazlık seçenekleriyle kışın da yaşamak isteyen emeklilerin odağında.
Seferihisar (Sığacık & Ürkmez): "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanı, yerel pazarları ve huzurlu yapısıyla emekli göçünün merkezlerinden.
2. ŞEHİR KONFORUNDAN KOPMAK İSTEMEYENLER (KENT İÇİ MERKEZLER)
Hastane, toplu taşıma ve düz ayak sosyal yaşam arayan emekliler sahil kasabası yerine merkezi tercih ediyor:
Karşıyaka (Bostanlı & Mavişehir Aksi): Düz yürüyüş yolları, vapur/tramvay ulaşımı ve gelişmiş sağlık imkanlarıyla kentin en klasik emekli yerleşimi.
Balçova & Narlıdere: Jeotermal ısınma imkanı, termal tesisler ve hastanelere yakınlığı nedeniyle yaşlılık dönemini rahat geçirmek isteyenlerin gözdesi.
3. UYGUN BÜTÇELİ KARA / İÇ İLÇELER VE YENİ GELİŞİM BÖLGELERİ
Sabit gelirle daha geniş veya bahçeli bir ev almak isteyenler merkeze yakın ama daha uygun fiyatlı bölgelere yöneliyor:
TORBALI & MENEMEN: İZBAN tren hattıyla merkeze doğrudan bağlı, yeni site projeleri barındıran ve m² fiyatı kentin geneline göre çok daha erişilebilir olan ilçeler.
FOÇA (ESKİ & YENİ FOÇA): Tarihi dokusu, yüksek oksijen oranı ve otantik yapısıyla bütçesini bir tık üstte tutabilen emeklilerin gözdesi.