SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki katliamın dehşet anları! Sultan Sema Gökçe o anları anlattı: Üçten geriye saydı...

Afyonkarahisar 'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların arkasından biçerdöver borcu çıktı. İddiaya göre 5 yıl önce Kırşehir'de esnaflık yapan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ile Noman Toprak'tan (56) 44 bin euroya ikinci el bir biçerdöver alan Arif Sefa Özdemir , Manisa bölgesinde çalıştırmaya başladı.

Zamanla borcunun bir kısmını ödeyen Özdemir, kalan için 10 bin euroluk senet verdi. İşler iyi gitmeyince ise geçen yıl biçerdöveri internet üzerinden 55 bin euroya satılığa çıkardı. Satamayınca ise çalıştırmaya devam etti. Ancak bu sırada biçerdöver, tarlada çalışırken yandı. İddiaya göre Özdemir, kalan 4 bin euro borcunu ödeyemedi.

Bu nedenle taraflar arasında zaman zaman küfürlü tartışmalar yaşandı. Özdemir'in iddiasına göre, geçen martta evinin önündeki aracı, saldırı sonucu pert oldu. Ayrıca köylülerin iddiasına Özdemir, alacaklıları tarafından dövüldü. Alacaklıları da son olarak borcunu ödemesi için baskı yaptı, aksi halde yasal yolla icra takibi başlatacaklarını söyledi.

Bunun üzerine Özdemir, "Yasal takip başlatmayın, Afyonkarahisar'a gelin, oturup anlaşalım" dedi. Saldırganın çağrısı üzerine Uzel ile Toprak kardeşler, Kırşehir'den kente geldi. Özdemir de alacaklılarına, Ayazini köyü çıkışında buluşmak için randevu verdi. Alkol de alan Özdemir, randevu yerinde pompalı tüfekle pusu kurup beklemeye başladı. Alacaklıları geldiğinde üçünü de otomobilin içinde öldürdü.