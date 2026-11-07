SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki katliamın dehşet anları! Sultan Sema Gökçe o anları anlattı: Üçten geriye saydı...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların arkasından biçerdöver borcu çıktı. İddiaya göre 5 yıl önce Kırşehir'de esnaflık yapan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ile Noman Toprak'tan (56) 44 bin euroya ikinci el bir biçerdöver alan Arif Sefa Özdemir, Manisa bölgesinde çalıştırmaya başladı.
Zamanla borcunun bir kısmını ödeyen Özdemir, kalan için 10 bin euroluk senet verdi. İşler iyi gitmeyince ise geçen yıl biçerdöveri internet üzerinden 55 bin euroya satılığa çıkardı. Satamayınca ise çalıştırmaya devam etti. Ancak bu sırada biçerdöver, tarlada çalışırken yandı. İddiaya göre Özdemir, kalan 4 bin euro borcunu ödeyemedi.
Bu nedenle taraflar arasında zaman zaman küfürlü tartışmalar yaşandı. Özdemir'in iddiasına göre, geçen martta evinin önündeki aracı, saldırı sonucu pert oldu. Ayrıca köylülerin iddiasına Özdemir, alacaklıları tarafından dövüldü. Alacaklıları da son olarak borcunu ödemesi için baskı yaptı, aksi halde yasal yolla icra takibi başlatacaklarını söyledi.
Bunun üzerine Özdemir, "Yasal takip başlatmayın, Afyonkarahisar'a gelin, oturup anlaşalım" dedi. Saldırganın çağrısı üzerine Uzel ile Toprak kardeşler, Kırşehir'den kente geldi. Özdemir de alacaklılarına, Ayazini köyü çıkışında buluşmak için randevu verdi. Alkol de alan Özdemir, randevu yerinde pompalı tüfekle pusu kurup beklemeye başladı. Alacaklıları geldiğinde üçünü de otomobilin içinde öldürdü.
DEHŞET ANINI ANLATTI
Saldırıdan kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin ifadesine SABAH ulaştı. Gökçe, "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'aracım bozuldu' deyip yardım istedi. Ardından silahını doğrultup, 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin" dedi.
Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'yapma' diye bağırdım. Ancak araçtaki iki arkadaşım, yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm. Ama bana ateş etmeden gitti" dedi.
DAKİKA DAKİKA KATLİAM
Saat 15.10'da işlediği 3 cinayetin ardından, alacaklılarının otomobiliyle kaçan Özdemir, Kıyır köyü yönüne gitti. Burada aracı değiştirmek isteyen Özdemir, saat 15.25 sıralarında otomobilini vermeyi reddeden Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve yanındaki eşi Satı Aydoğmuş'u (68) öldürdü.
Aydoğmuş çiftinin otomobiliyle yoluna devam eden Özdemir, saat 15.30'da yaklaşık 800 metre ilerde, otomobiline sürttüğü İsmail Şen'i öldürdü. Yolda kendisini sıkıştırdığı için tartıştığı bir TIR'a da ateş eden Şen, 25 kilometre mesafedeki Yukarıtandır köyü yolunda yine otomobillerini gasp etmek istediği öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i katletti.
ÖĞRENCİLERİNİ ÇOK SEVİYORDU
Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin aileleri SABAH'a konuştu. Öğretmen Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrünnisa Demir, olay günü kızını aramak istediğini ancak okuldan çıkıp eve ulaşmasını beklediğini söyledi. Demir, "Kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradıklarını öğrendik. O an yıkıldım, başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi.
Kızının sık sık "Ben burayı çok seviyorum. İnsanlarından, okulumdan ve öğrencilerimden çok memnunum" dediğini aktaran acılı anne, kızının öğrencileri için büyük bir çaba sarf ettiğini söyledi. Demir, "Rüyasında dedesi kızıma 'Hadi seni götüreceğim' demiş. Bir arkadaşı da onlarla gitmek istemiş ancak dedesi izin vermemiş" dedi.
UMRE HAYALİ YARIM KALDI
Hilal Mete'nin eşi Şahin Mete "Telefonda duyduğum tuhaf sesler nedeniyle endişelendim. İlk anda Hilal'in trafik kazası geçirdiğini düşündüm. Hemen aracıma binip hızla olay yerine gittim. Eşim kanlar içindeydi ve aracın camları patlamıştı. Başını tutarak ona seslendim ancak kurtaramadım.
3 yaşında bir oğlumuz vardı. En büyük hayalimiz birlikte umreye gitmekti" dedi. Öldürülenlerden Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve eşi Satı Aydoğmuş (68), yazı Kıyır köyünde, kışı ise İzmir'de geçiriyordu. Bir hafta sonra İzmir'e dönmeye hazırlanıyorlardı.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Ayşe Sena Demir (46) memleketi Antalya'da son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Öğretmen Hilal Mete de Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak da Kırşehir'de toprağa verildi. Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş çifti de İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır Köyü Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.