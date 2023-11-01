Özdilek’te 100. yıl coşkusu

ÖZDİLEK İzmir, cumhuriyetimizin 100. yılını coşku dolu etkinliklerle kutladı. Özdilek İzmir, cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlediği etkinliklerle misafirlerine bayram coşkusunu yaşattı. 28 Ekim Cumartesi günü 100 kişilik Zeybek Gösterisi ile başlayan kutlamalar, 29 Ekim tarihinde Greenbox fotoğraf çekimi ve Cumhuriyet Bandosu Korteji ile devam etti. 28 Ekim Cumartesi günü, 15:00 ve 16:30 saatlerinde 100 kişilik Zeybek Gösterisi ile misafirler, coşku dolu, unutulmayacak anlar yaşattı. 29 Ekim Pazar günü düzenlenen Greenbox fotoğraf etkinliğinde ise misafirler, cumhuriyetin 100. yılına özel Mustafa Kemal Atatürk temalı bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusu, düzenlenen Cumhuriyet Bandosu Korteji'nin marşlarıyla doruklara çıktı. Özdilek İzmir, Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. Yılında misafirlerine coşku dolu unutamayacakları bir kutlama yaşattı.