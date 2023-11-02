TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan enflasyon açıklaması

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu 2023-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Merkez Bankası Başkanı Erkan, "Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Bu sebeple, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları şöyle:

Görevimiz fiyat istikrarı amacıyla dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun tek haneye indirilmesidir. Tüm çalışmalara bu azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Banka olarak görevimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.95 doları aşan petrol fiyatları yüksek oynaklık göstererek 90 dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında kayda değer belirsizlik işaret ediliyor. Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlenmektedir. Tüm olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansman koşullarının dengeli seyrettiğini de olumlu bir gelişme olarak vurgulamak istiyorum. Enflasyondaki artışta büyük şokların bir arada gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Politikamız faiz, kredi, mevduat, döviz piyasası ile rezervler ile finansal koşulları güçlü bir şekilde etkilemektedir. İç talepte dengelenme sürecine ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. İçinde bulunduğumuz geçiş döneminde dezenflasyon sürecinin 2024 yılının 2'nci yarısında başlamasını hedefliyoruz.Enflasyonun yükselişinde temel belirleyici olan unsur talebin yapısı ve dengelenmesidir. Bu bağlamda talepteki güçlü seyir devam etmekte, bazı göstergelerde talepteki aşırılığın ortadan kalktığı gözlemlenmektedir. Eylül enflasyonu Ekim'deki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ BOZULMA AYDAN AYA YAVAŞLADI"

Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır. Talepteki aşırılık cari dengeye olumsuz yansımıştır. Hizmetlerdeki fiyat katılığı enflasyonu etkilemeyi sürdürecektir. Hizmet enflasyonunun son dönemde artan katılığında kiralar ön plana çıkmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz, ancak enflasyona yansıması zaman alacaktır. Enflasyon beklentilerindeki bozulma aydan aya yavaşlamıştır. Parasal sıkılaştırma süreci beklentilerin yeniden çıpalanmasını başlatacaktır. Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde TL tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir.

Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir. Ekim ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci bütünsel bir anlayışla güçlendirilmektedir. Fazla likiditenin sterilizasyonu yoluyla miktarsal sıkılaştırma devam etmektedir. Bugünkü kararlarla ilave 350 milyar TL likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üzerine çıkacaktır. Son 5 ayda makroihtiyati çerçevede belirgin bir sadeleştirme yapılmıştır.

2024 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Hizmetler başta olmak üzere enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin düzelerek yeniden çıpalanmasına bağlıdır. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri temmuz-ekim döneminde 12 puan yükselmiştir. 2024 yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 40,9.