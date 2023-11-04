Genç girişimciler yeni başkanını seçti

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından koordinatörlüğü yürütülen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu (TOBB GGK) İcra Komitesi Başkanlığı'na Cem Elmasoğlu seçildi. EBSO ev sahipliğinde düzenlenen İcra Kurulu toplantısında Başkan Yardımcılığı görevine ise Müge Soydan ve İlknur Kazançoğlu getirildi. Girişimcilik kültürünü toplumun geneline yaymak adına çalışacaklarını belirten TOBB GGK İcra Komitesi Başkanı Cem Elmasoğlu, "Ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşımak görevinin en hayati kısmı, biz gençlere düşüyor. Beni bu önemli kurulun İcra Komitesi Başkanlığı görevine seçen üyelerimize teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 100. yılını gurur ve mutlulukla kutladığımız Cumhuriyetimizi biz gençlere emanet ettiği bilinciyle çalışacağız" diye konuştu.