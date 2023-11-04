Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Akarca köyünde yapımı İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan, 475 kilovat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) açıldı. Açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, dünyada her ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini, Türkiye'de de son yıllarda yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırımların yapıldığı belirtti. Vali Ergün, şöyle konuştu: "Projemizin bugünkü değeri yaklaşık 15 milyon lira. Çok verimli bir proje. Suyun depoya pompalanması için ciddi bir elektrik maliyeti gerekiyor. Bu projenin amacı da Sivaslı ilçesindeki 16 köyün içme suyu pompalarının elektrik maliyetlerini düşürmekti. Projenin de bunu ciddi anlamda düşürdüğünü, neredeyse sıfıra yaklaştırdığını görüyoruz. Böylece köylümüzün daha ucuza su kullanması ve daha az para ödenmesi sağlanmış oluyor. Zaten bütün amacımız bu."