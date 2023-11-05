İzmirli muhtardan geri dönüşüm kampanyası

İZMİRLİ muhtar Güven Köstekçi, 'atık yağı getir bulaşık deterjanını götür' kampanyasıyla atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor. Muhtar, mahalle halkından 15 gün içerisinde 918 litre atık yağı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. İzmir'in Çeşme ilçesi Ardıç Mahallesi muhtarı Güven Köstekçi, atık yağların doğaya verdiği zararı önlemek amacıyla 'atık yağı getir bulaşık deterjanını götür' kampanyasını başlattı. Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması konusunda mahalle halkına teşvikte bulunan muhtar, atık yağı toplayıp getiren vatandaşlara bulaşık deterjanı hediye ediyor. Kampanyanın başlamasının ardından 15 günlük süre içerisinde 918 litre atık yağın toplanıp geri dönüşüme kazandırıldığını belirten muhtar, böylelikle ev ve iş yerlerindeki atık yağların doğaya verdiği zararı önlediklerini söyledi.