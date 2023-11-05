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Haberler Ekonomi Turizmde ara tatil hareketliliği başladı

Turizmde ara tatil hareketliliği başladı

HABER MERKEZİ
Turizmde ara tatil hareketliliği başladı

EĞITIM öğretim yılının birinci dönem ara tatili, yaz aylarına göre düşük sezona geçen turizm sektörünün yeniden hareketlenmesini sağladı. Eğitime 13 Kasım Pazartesi günü verilecek 1 haftalık molayı çocuklarıyla tatil yaparak değerlendirmek isteyenler, sahil beldelerinin yanı sıra kaplıca ve kültür turizmi olanaklarının bulunduğu konaklama tesislerine yöneldi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Bu konuda da tesislerimiz çocuklarımız için birtakım farklı etkinlikler yapıyor.

Başta Antalya, Bodrum, Marmaris, Denizli, Kapadokya ve tüm Ege olmak üzere tesislerimizde ara tatilin getirdiği yüzde 50'ye varan bir hareketlilik var. Özellikle İzmir, Antalya, İstanbul bölgesinde sahil beldelerinin tercih edildiğini görüyoruz. Bu, vatandaşlarımıza bir soluklanma payı, çocuklarımıza moral ve motivasyon, sektöre ise can suyu oluyor." diye konuştu. Bu dönemde çocuklar için kapalı havuz etkinlikleri, yetişkinler için SPA ve çeşitli egzersizlerin ilgi gördüğünü belirten İşler, "Her bütçeye ve aile ihtiyaçlarına uygun ekonomik paketler yapılıyor. Bölgeye göre değişebiliyor" diye konuştu.

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