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Haberler Ekonomi Ayakkabı ihracatında 3 yılda yüzde 21 artış

Ayakkabı ihracatında 3 yılda yüzde 21 artış

HABER MERKEZİ
Ayakkabı ihracatında 3 yılda yüzde 21 artış
Küresel ayakkabı endüstrisinin profesyonelleri, sektörün uluslararası düzeyde en büyük organizasyonu olan 'Dünya Ayakkabı Kongresi' için 7-9 Kasım'da İstanbul'da buluşacak. Kongrede konuşmacı olarak yer alan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Bu seneki temamız 'Geleceği Şekillendirmek' olacak. Kongrede yeni trendler, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere sektörü ilgilendiren tüm kritik başlıklar ele alınacak. Dijitalleşmede öncü Türk deri ihracatçıları olarak 2023 yılı Ocak- Eylül döneminde 931 milyon dolarlık ayakkabı ihracatına imza attık. Son üç senede ayakkabı ihracatımızda yüzde 21 artış var. Deri ve deri mamulleri ihracatımızda ayakkabının payı yüzde 62. Ana pazarımız Rusya'ya geçen seneye kıyasla bu sene 9 aylık dönemle yüzde 80 artışla 124 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettik. Almanya'ya 67 milyon dolarlık, Irak'a yüzde 14 artışla 58 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yaptık" dedi. Zandar, dünyada ilk kez Türk deri ihracatçıları olarak Metaverse'de ürünlerini sergileyeceklerini ve ziyaretçilerin ürünleri üç boyutlu inceleme şansı yakalayacağını söyledi.
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