Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de, kasım ayında "Bekarlar Günü", "Alışveriş Cuması", "Öğretmenler Günü" ve "Siber Pazartesi" adlarıyla alışveriş günleri düzenleneceğini belirterek, "Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor" dedi.

400 MİLYAR TAHMİNİ

Çevikoğlu, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tek güne sığdırılmaya çalışılan indirim konseptinin bir aya yayılacağını söyledi. Türkiye'de elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacağını dile getiren Çevikoğlu, "Yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor"dedi. Çevikoğlu, belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamalarının sağlanacağını anlattı.