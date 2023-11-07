Dünya turizm devleri İzmir’de buluşuyor

İzmir, dünyanın en köklü turizm devlerini 2024 yılında bir araya getirecek. Dünyanın en büyük ve geniş kapsamlı turizm organizasyonu olan Skal İnternational'in 20024 yılında yapılması planlanan kongresi için yapılan final seçimleri sonucundan İzmir çıktı.

Karara sevinen İzmirli turizmciler, duygularını Yeni Asır ile paylaştı. Kongrenin İzmir için büyük bir şans olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, bu fırsatın iyi değerlendirilmesini istediler.

Skal İnternational İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, 2024 yılında 16-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan kongrenin büyük çabalar sonucu İzmir'e kazandırıldığını söyledi. Dünya çapındaki turizm profesyonellerinin katılacağı kongrenin kent ekonomisine katkı sağlayanacağını belirten Güney, "İzmir dünya çapında tanınacak. İzmir'de 1 hafta boyunca farklı otellerde tanıtımla ilgili etkinlik ve organizasyonlar düzenleyeceğiz" dedi.

Destination İzmir Başkanı ve Skal İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, "İzmir turizmine çıta atlatacak bu fırsat iyi değerlendirilmeli. Kentteki tüm kuruluşların işbirliği yaparak İzmir'i güçlü bir tanıtıma hazırlamaları gerekiyor. 100 yılda olabilecek bir fırsat. 2024 izmir dünya kongresi öncesi en büyük sınav, 2024'ün alt yapısını oluşturmalıyız. Burada İzmir Ticaret Odası ile Büyükşehir Belediyesi'nden özellikle destek bekliyoruz. İzmir bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Ege Bölge Başkanı ve Skal İzmir Asbaşkanı Aydın Tokbaş "Dünyanın çeşitli ülkelerindeki, yatırımcılar, tur operatörleri, acenteler İzmir'e gelecek. Bu tarihi bir organizasyon. Çünkü İzmir'de bugüne kadar ilk defa böyle geniş çaplı ve geniş katılımlı bir turizm organizasyonu yapılacak. Kongre sırasında bizler de İzmir turizmini cazibe merkezi haline getirmek ve yatırımcı çekmek için görüşmeler yaparak farkındalık yaratacağız" diye konuştu.