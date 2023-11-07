İhracatta Ekim rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Bolat, ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ekimde aylık ihracat 7,4 oranında artarak 22 milyar 900 milyon dolar, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 210,1 milyar dolar ve 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen bir toplantıda, Türkiye'nin ihracat ve ithalat verileri ile yaptığı dış ticarete ait detayları aktardı. Bakan Bolat'ın verdiği bilgilere göre ekim ayında da ihracat, yükselişini sürdürerek yüzde 7,4 oranında artarak 22 milyar 900 milyon dolar oldu. Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkıldı.