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Baklavacılardan enflasyonla mücadelede indirim kararı

ŞENOL KANTÜRK
Baklavacılardan enflasyonla mücadelede indirim kararı
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), enflasyonla mücadele kapsamında 1 ay boyunca fiyatlarda yüzde 10 indirim uygulayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı "indirim çağrısına" ticaret ve sanayi odalarından perakendecilere, zincir marketlerden farklı sektörlere kadar destek giderek artıyor. İndirim kampanyalarına destek veren son sektör de tatlıcılar oldu. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bakanlığımızın çağrısı üzerine derneğimize üye firmalarımız 1 ay boyunca mağazalarında yüzde 10 indirimli satış gerçekleştireceklerdir. BAKTAD, dün olduğu gibi bugün de halkımızın ve devletimizin yanındadır" dedi.
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