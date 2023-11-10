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Haberler Ekonomi Sıfır otomobilde talep patlaması

Sıfır otomobilde talep patlaması

HABER MERKEZİ
Sıfır otomobilde talep patlaması

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, sıfır araçlarda talep patlaması olduğunu belirterek, "Bazı markalar için yılın ilk başındaki yoğunluk aynı şekilde devam etmiyor. Hala araç sırası bekleyen birçok kişi var. İkinci el satış son iki ayda yavaşladı. İkinci elde bir durağanlık var bu şekilde devam edecek ancak sıfıra olan talep artıyor" dedi.

Torun, "Hala araç sırası bekleyen birçok kişi var. İkinci el satış son iki ayda yavaşladı. İkinci eldeki bu durağanlık bu şekilde devam edecek" dedi.

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