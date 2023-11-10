  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye otomotiv pazarı Çin’in radarına girdi

Türkiye otomotiv pazarı Çin’in radarına girdi

HABER MERKEZİ
Türkiye otomotiv pazarı Çin’in radarına girdi
Dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi. Çin firmalarının Türkiye'deki toplam araç satışları yılın 10 ayında 43 bin 562'ye, Türkiye pazarından aldıkları pay da yüzde 4,54'e ulaştı. Türkiye'yi Avrupa ile arasında köprü olarak gören Çin otomotiv markaları, Türkiye operasyonlarını artırmaya devam ederken pazara sundukları elektrikli modellerle de rekabete ortak oluyor. Türkiye birçok ülkeden üreticinin dikkatini çekiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA