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Haberler Ekonomi Her 4 girişimciden 3’ü KOSGEB’den memnun

Her 4 girişimciden 3’ü KOSGEB’den memnun

HABER MERKEZİ
Her 4 girişimciden 3’ü KOSGEB’den memnun
KOSGEB'in işletmelere sağladığı Geleneksel Girişimci Destek Programı'nın etkisine yönelik yapılan saha çalışmasının sonuçları, firma yetkililerinin bu destekten memnun olduklarını ortaya koydu. Anket uygulaması sonucunda girişimcilerin yüzde 74'ünün programdan memnun kaldığı görüldü. Girişimcilerin geleneksel girişimci desteğinden faydalanmak için tamamlamak zorunda oldukları girişimcilik eğitiminden yaklaşık yüzde 83'ünün memnun kaldığını gösterdi. Firmaların yüzde 87,3'ü aldıkları eğitimin iş modeli hazırlamak için beklentilerini karşıladığını, yüzde 72,5'inin KOSGEB'e sundukları iş modellerini kendilerinin hazırladığını belirtti.
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