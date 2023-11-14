Fahiş fiyat artışı yapan firmalara milyonluk ceza

İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile istişare toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, perakende sektöründe yer alan binlerce firmaya fiyat indirim kampanyaları düzenleme davetinde bulunmuştuk. Ticaret Bakanlığımıza başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletme 55 bine yakın şubesiyle, gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağlamıştır" dedi.

710 MİLYON TL'LİK CEZA KESİLDİ

Yaşanan zorlukları fırsat görerek, rekabet ortamını ve arz talep dengesini bozucu yönde hareket edenlerin de olduğunu dile getiren Bakan Bolat, "Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ediyor, aralıksız devam eden denetimlere ilave olarak gerekli hukuki düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından; perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulanmıştır. Bu çerçevede 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır" diye konuştu.