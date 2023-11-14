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Haberler Ekonomi Goldman Sachs: 2024’ün 3. çeyreginde faiz inebilir

Goldman Sachs: 2024’ün 3. çeyreginde faiz inebilir

HABER MERKEZİ
Goldman Sachs: 2024’ün 3. çeyreginde faiz inebilir
GOLDMAN Sachs 2024 görünüm raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ilişkin tahminlerini paylaştı. Raporda TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceği öngörüldü. Banka, 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği tahminine yer verdi. Yıl sonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği öngörüldü. TCMB son toplantısında politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltmiş ve faiz artırım döngüsünün süreceği mesajını vermişti.
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