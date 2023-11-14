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Türksat Uydu Sistemleri Yedeklilik Merkezi açıldı

HABER MERKEZİ
Türksat Uydu Sistemleri Yedeklilik Merkezi açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapımı tamamlanan Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Türksat'ın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensupları darbe girişiminde buraya saldırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Merkezimiz olağanüstü durumlar veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından büyük öneme haizdir" dedi.
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