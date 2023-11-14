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Haberler Ekonomi Üreticiye tarımsal destekler artacak

Üreticiye tarımsal destekler artacak

HABER MERKEZİ
Üreticiye tarımsal destekler artacak
2024 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önemli açıklamalarda bulundu. Organik tarımla uğraşan çiftçilerin yenilenebilir enerji ve atık yönetimi içeren yatırımlarına ek destekler verdiklerini belirten Yumaklı, "Desteklerimizde kadınları, gençleri ve üretici örgütlerimizi önceliklendiriyoruz. IPARD-3 programını da yakın zamanda yeni desteklerle başlatıyoruz. 42 ilimizde uyguladığımız destek programını, 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırıyoruz" dedi. Üreticilere yeni bir müjde veren Yumaklı, "Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz de tarımsal desteklerden istifade edecek. Yeni politikamızın vazgeçilmez sacayağı olarak TÜİK ile imzaladığımız protokol kapsamında, tarım sayımı 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacak" dedi.
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