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Haberler Ekonomi Gençlere vergisiz telefon başvuruları başladı! Vergisiz cep telefona kimler başvurabilir? İşte detaylar

Gençlere vergisiz telefon başvuruları başladı! Vergisiz cep telefona kimler başvurabilir? İşte detaylar

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu. Vergisiz cep telefonu başvuru tarihi ve şartları, 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki kimler vergisiz telefon alabilir? Vergisiz telefona başvuru nasıl yapılır? Vergisiz telefon almanın şartları nelerdir? Hangi telefon modelleri vergisiz telefon almaya uygun? Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon alma hakkından yararlanabilir mi? Hangi yaş aralığındakiler vergisiz telefon alabilir? İşte merak edilen soruların cevapları...

HABER MERKEZİ

Son dakika haberi...GVergisiz cep telefonu başvuru tarihi ve şartları, 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından yeniden gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlere vergisiz telefon başvuruları başladı! Vergisiz cep telefona kimler başvurabilir? İşte detaylar

Satış fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu ve bilgisayarlar 5 bin 500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılıyor. Vergisiz telefon başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden alınacak. Vergisiz telefon başvuru şartları arasında kişinin 26 yaşından gün almamış olması ve bir Yükseköğretim programına kayıtlı olması yer alıyor. İşte 2023 vergisiz cep telefonu başvuru ekranıve şartlarına ilişkin detaylar...

Gençlere vergisiz telefon başvuruları başladı! Vergisiz cep telefona kimler başvurabilir? İşte detaylar

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Gençlere vergisiz telefon başvuruları başladı! Vergisiz cep telefona kimler başvurabilir? İşte detaylar

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

Kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

Gençlere vergisiz telefon başvuruları başladı! Vergisiz cep telefona kimler başvurabilir? İşte detaylar

HESABA AKTARILACAK
Başvurunun kabulü halinde mobil telefonun nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayarın nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan cihaz desteği tutarı öğrencinin bildirdiği IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Destek tutarı 5 bin 500 lirayı geçmeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık sisteminden yapacak. Bu destek için de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

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