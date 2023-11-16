Asgarı ücret toplantısında dört meslek grubu olacak

Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor. Masada garson, pompacı, berber, kasap gibi farklı meslek kollarından işçiler de yer alacak. Yüzde 68 enflasyon tahminine göre memur maaş artışı baz alınca asgari ücrete yüzde 50 artış durumunda net tutar 17 bin lirayı geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Komisyon'da tercihlerinin asgari ücretliyi ezdirmeyecek bir karar çıkması yönünde olacağını söylerken gözler ilk toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ise bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya 1 asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak.