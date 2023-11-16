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Haberler Ekonomi Aydın kestanesine AK Partili Güler sahip çıktı

Aydın kestanesine AK Partili Güler sahip çıktı

İHSAN KARATAŞ
Aydın kestanesine AK Partili Güler sahip çıktı
Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin 4. coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edilmesinin ardından, AK Partili Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler bir ilki gerçekleştirerek ilçesine kestane işleme tesisi kazandırdı. Belediye tarafından hayata geçirilen 'Köşk, kestane ile güçleniyor' projesi çerçevesinde kurulan kestane işleme tesisinde kestane unu ve kestane şekeri üretimi yapılacak. Tesiste günde 2 ton kestane işlenecek. Türkiye'nin kestane ihtiyacının yüzde 52'lik bölümü Aydın'dan karşılandığını söyleyen Başkan Güler, "Kestane denince akla şehir Bursa'dır. Bu tesis ile artık bu imajı ortadan kaldıracağız. Kestane bizim tescilli ürünümüzdür" diyerek bölgede yetişen kestaneye sahip çıktı. Başkan Güler, "Çok yakında faaliyete başlayacak olan tesisimiz 12 ay boyunca aktif kullanılacak. Bu proje ile rekoltesi ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan kestanemizden en iyi şekilde yararlanarak Köşk Markası haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
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