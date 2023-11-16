Girişimcilik yeni bir eşikten geçiyor

Para Dergisi tarafından düzenlenen 9. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, "Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Girişimciliğin Yol Haritası" ana temasıyla Vakıf Katılım sponsorluğunda düzenlendi. Yapay zeka başta olmak üzere birçok yeni teknolojinin yükselmesiyle beraber, girişimcilik de kabuk değiştiriyor ve eskinin gözde girişimcilik alanlarını yerini hızla dolduruyor ve yatırımcıların ilgisinin de bu alanlara yönelmesini tetikliyor. Dünyadaki bu teknolojik değişime Türkiye'deki girişimlerin de hızla ayak uydurması ve bu alanlarda yeni girişimler çıkarılması önem kazanıyor. TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi, "Son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1'lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3'lük barajı aşmak elimizde. Bunu da nitelikli dijital dönüşüm ile yapabiliriz" diye konuştu.