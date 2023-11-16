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Haberler Ekonomi Reklam Kurulu, kasım indirimleri için toplandı

Reklam Kurulu, kasım indirimleri için toplandı

HABER MERKEZİ
Reklam Kurulu, kasım indirimleri için toplandı
Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Kasım ayı başından bu yana Reklam Kurulu'na indirimlerle ilgili yüzlerce şikayet geldiği öğrenildi. E-ticaretteki indirim reklamlarını masaya yatıran Kurul, "önce bindir, sonra indir" gibi yöntemlerle vatandaşı aldatan firmalara ağır cezalar uygulayacak. Ceza tebligatlarının bu hafta e-ticaret platformlarına gönderileceği öğrenilirken, Ticaret Bakanlığı da indirim yapılırken ürünün son 30 günlük fiyatından daha düşük fiyat sunulması konusunda firmaları uyardı.
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