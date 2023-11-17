Asgari ücret zammında 3 senaryo ve ilk rakamlar

2024 Asgari ücret zammı için beklentiler artıyor. Asgari ücret zammı için yapılacak toplantıların ne zaman başlayacağının yanı sıra, zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor. Emekli ve memur ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.

3 BAŞLIK BELİRLEYECEK

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11 bin 402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranı referans olacak. 6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39.61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.