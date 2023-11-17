Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kaldı. Yaklaşık 1,6 milyon emekli çiftçi de bu uygulamadan yararlanamadı. Emekli çiftçiler AK Partili milletvekillerini adeta telefon yağmuruna tutup "Biz yıllar önce ÇKS sistemine kayıt yaptırmıştık. Hala bunun sürdüğünü bile bilmiyoruz. Yıllardır çalışmıyoruz" dediler.

TALİMAT VERDİ

AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi. Karadeniz gezisi sırasında çay üreticileri de ikramiyeden yararlanamadıklarını, bununla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.