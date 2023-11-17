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Haberler Ekonomi Katılım Finans'tan 10 bin gence iş fırsatı

Katılım Finans'tan 10 bin gence iş fırsatı

HABER MERKEZİ
Katılım Finans’tan 10 bin gence iş fırsatı
CUMHURBAŞKANLIĞI Finans Ofisi'nce düzenlenen "Katılım Genç Gelişim" programının dördüncüsüne başvurular başladı. Programı başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak olup, eğitimler sonunda yapılacak proje yarışmasında dereceye girenler de toplamda 60 bin liraya varan ödüllerin sahibi olacak. Dünyada yükselen değer olan "Katılım Finans" alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building iş birliğinde "Katılım Genç Gelişim" programının dördüncüsü başlıyor. Üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer ve katılım finansa ilgi duyan genç yeteneklerin katılımına açık program için başvurular 20 Kasım'a kadar sürecek.
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