6,4 milyar metreküp doğalgaz ücretsiz verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de vatandaşların elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerine Karadeniz Gazı'ndan yapılan destekleme kapsamında ise 6,4 milyar metreküp doğalgazın bedelsiz olarak vatandaşa ulaştırıldığını anlatan Bayraktar, elektrik desteği kapsamında ise 2019'dan bugüne kadar vatandaşlara toplam 18,2 milyar TL tutarında elektrik tüketim desteği verdiklerini açıkladı. Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, sadece nisan ayından bu yana Karadeniz Gazı sayesinde 6,4 milyar metreküp doğalgazı vatandaşa bedelsiz olarak sunduklarını belirtti.