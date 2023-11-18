Bakan Yumaklı’dan korkutan uyarı!

Su Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2030 yılında ülkemiz nüfusunun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını görüyoruz. 6 yıl sonra nüfusumuzun yarısının su yetersizliği tehlikesi var" uyarısında bulundu. Halihazırda küresel ölçekte son derece yıkıcı bir iklim kriziyle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Yumaklı, dünyanın 4'te üçünün sularla kaplı iken, tatlı su kaynakları oranının ise sadece yüzde 2,5 olduğunu ve bunun da ancak yüzde 1'inin kullanılabildiğini söyledi. Öte yandan Bakan Yumaklı, "BM tarafından geçtiğimiz 5 yılın, son 170 yıldaki en sıcak dönemi olduğu vurgulanıyor. Artık tüm dünyada, kuraklık da deprem ve sel gibi bir afet niteliğinde" diye konuştu.