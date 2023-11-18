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Haberler Ekonomi Binlerce ithal sıfır araba satılmayı bekliyor

Binlerce ithal sıfır araba satılmayı bekliyor

HABER MERKEZİ
Binlerce ithal sıfır araba satılmayı bekliyor
İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı'na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Sıfır araçlar, üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Sıfır araçlar gelmeye devam ediyor. Burada park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. Görüntülerde, araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam ettiği görülüyor.
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