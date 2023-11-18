Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda robotlu tanıtım

Türk ihracatçıları Çin'in en büyük ithalat fuarını başarıyla geride bıraktı. 15 Türk firması, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay'da 6. kez düzenlenen Çin'in en prestijli fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023'te (CIIE) Türkiye'nin Çin'e ihracatını artırmak için mesai harcadı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 4 yıldır Ege İhracatçı Birlikleri olarak üstlendiklerini söyledi. Fuarda Türk ürünleri büyük beğeni alırken ülkemiz ürünlerinin Çince tanıtımı robotlarla yapıldı ve fuar alanında sürekli ziyaretçilerin arasında gezdi. Robotlar üzerinde yer alan ikramlıkları ziyaretçilere ikram etti.