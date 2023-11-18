Gastronomi üssü Urla Michelin Rehberi’nde

Küresel restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde toplam 6 yıldız alan Urla mutfağı, yüksek harcama düzeyiyle dikkati çeken gastronomi turizminde iddiasını artırdı. Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir- Bodrum seçkisi kapsamında lezzet dedektiflerinin yaptığı değerlendirme sonucu İzmir'deki toplam 15 restoran, rehbere dahil edildi. Kentin gastronomi üssü olarak tanımlanan Urla'da OD Urla, Vino Locale ve Teruar Urla restoranları "yıldız" alırken sürdürülebilir mutfak çalışmaları nedeniyle de OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta "yeşil yıldız" ile ödüllendirildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, Urla'nın bu değerlendirme sisteminde aynı dönemde 6 yıldız birden almasının büyük bir başarı olduğuna işaret etti.