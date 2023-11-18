İşsizlik oranı azalıyor istihdam artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2023'ün 3. çeyreğinde işsiz sayısı 161 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, üçüncü çeyreğe ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre söz konusu dönemde işsiz sayısı 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da yılın üçüncü çeyreğinde 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu.