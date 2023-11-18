MASKİ’ye 21 milyon lira enerji teşviki

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin işletmesini başarıyla sürdürüyor. İlçe ve belde belediyelerinden devraldığı ve yeni inşa ettiği tesisleri tam kapasite işleten MASKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, çevre iznine sahip ve yıl içinde çevre cezası almamış atık su arıtma tesislerine verilen enerji teşvikinden bir kez daha faydalandı. MASKİ Genel Müdürlüğü, işlettiği atıksu arıtma tesislerinden 21 milyon 136 bin TL'lik enerji teşvikinden yararlandı. Kurum bünyesine yapılan katkı ile kazanan yine Manisa ve Manisalı oldu.