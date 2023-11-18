Plakalara karekod uygulaması geliyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF), yeni yılda uygulamaya girecek olan ' Karekodlu Plaka Sistemi' bilgilendirme toplantısı, İESOB Cemal Tercan Konferans Salonu'nda yapıldı. Ege Bölgesi'ndeki şoför odalarının başkan, yöneticileri ve genel sekreterlerinin katılımıyla yapılan toplantıyı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ile Birlik yöneticileri de izledi.

SAHTE PLAKALARA SON

Motorlu taşıt satışı devir tescilinden sonra yeni bastırılacak plakalarda 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 'Kare kod' uygulamasının yürürlüğe gireceğine dikkat çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, uygulama ile sahte plakaların önüne geçilebileceğini söyledi. Plakanın seri numarası, nerede ve ne zaman üretildiğine ait bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınacağını belirten Apaydın, "Karekodlu plaka basım işlemleri noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odalarında yapılabilecek" dedi.