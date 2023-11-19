Altın yatırımcısına yine kazandırdı

YATIRIM araçlarından bu hafta altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,06 kazançla 7.853,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.520,02, en yüksek 7.863,99 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,63 kazançla 7.565,84 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,92 artışla 10.223,88, Mali Endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 7.895,14 puana yükselirken Sanayi Endeksi yüzde 0,19 azalarak 12.599,39 puana geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,71 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım oldu.

YÜKSELEN HİSSELER

PENTA Teknoloji Dağıtımı yüzde 10,45 ile Türk Hava Yolları, yüzde 10,25 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,46 değer kazancıyla 1.830 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,50 kazançla 12.300 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,46 değer kazanarak 28,6980 lira, euronun satış fiyatı yüzde 2,15 yükselişle 31,1840 lira oldu. Geçen hafta 34,9440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,26 artarak 35,7340 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,15 kazançla 32,4600 liradan alıcı buldu.