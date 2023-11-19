‘Çameli Kepir’ cevizi sempozyumda tanıtıldı

PAMUKKALE Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel 4. Ulusal Ceviz Sempozyumu" konunun uzmanları ve sektör temsilcilerinin geniş bir katılımıyla gerçekleştirildi. Çameli İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz ve Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer de Çameli ilçesinin ünlü lezzeti "Çameli Kepir" cevizini daha iyi tanıtmak ve ceviz üretiminde önemli bir yeri olan ilçeyi temsil etmek için sempozyuma katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemizde en önemli üretim kalemlerinden biri de ceviz üretimidir. Bu yıl yaklaşık 200 milyon TL değerinde yaklaşık 2 bin tonun üzerinde ceviz üretimimiz oldu" diye konuştu.