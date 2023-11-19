Çevre dostu tesislere yeşil liman sertifikası

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı kıyı tesislerine yeşil liman sertifikası verilmesine ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, yeşil liman sertifikası almak isteyen kıyı tesisleri belirlenen kriterleri yerine getirerek Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne başvuracak. İdare, bu başvuruları değerlendirecek ve başvurusu uygun bulunan kıyı tesislerinde yetkilendirilmiş kuruluş ile birlikte yeşil liman denetimi yapacak. Yeşil liman denetim sonucunun uygun bulunması üzerine idare tarafından sertifika ücretsiz düzenlenecek. Sertifikaya sahip kıyı tesislerine bir takvim yılı içinde gelen 30 gemiye, Türk boğazlarından geçiş önceliği tanınacak.