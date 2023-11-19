Dünya halı üretiminde merkez ülke Türkiye

İSTANBUL Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), 16 yıldır gerçekleştirdiği İHİB 16. Ulusal Halı Tasarım Yarışması ve Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'ne katılarak finale kalan eserleri inceleyen TİM Halı Sektör Kurulu Başkan Vekili ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan genç tasarımcılardan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Kaplan Türk halı sektörünün geleceği olarak gördükleri gençlerin sektöre ilgisinden memnun olduğunu da ifade ederek, "Üretimin ve tasarımın merkezi haline gelen ülkemizde liderliğimizi sürdürebilmemiz için gençlerimizin mutlaka sektörümüzde aktif rol alması gerekiyor. Son dönemlerde gençlerimizin halı sektörünün bütün dallarına yöneldiğini ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini yetiştirdiğini görmek elbette sektörün geleceği için umut verici" diye konuştu.