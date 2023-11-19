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Kozmetik ürün ihracatı 1 milyar doları aştı

HABER MERKEZİ
Kozmetik ürün ihracatı 1 milyar doları aştı
TÜRKİYE'NİN kozmetik sektöründe yılın 9 ayında gerçekleştirdiği ihracat 1 milyar 76 milyon dolar oldu. Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneğinden alınan bilgiye göre, söz konusu sektörde başta saç, cilt ve güneş bakım ürünleri, deodorant ve kokular, makyaj ve tıraş malzemelerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik ürünlerin ihracatı dikkati çekiyor. TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, 150'den fazla ülkeye kozmetik ürün ihracatı yapıldığını söyledi. Kozmetik ürünleri ihracatında en fazla paya sabun ve ıslak mendil grubu ürünlerinin sahip olduğunu belirten Pura, ürünlerin ABD, Irak ve Rusya Federasyonu'na ihraç edildiğini ifade etti.
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