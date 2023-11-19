“Zeytin ve zeytinyağının başkenti Muğla’dır”

Muğla'da zeytin hasat dönemi, farklı ilçelerde hasat turları ve şenlikleriyle başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla çiftçisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytinin sadece tarım değil aynı zamanda bir turizm ürünü olduğunu söyledi. Zeytinin Bodrum'dan Seydikemer'e kadar Muğla'yı ortak paydada buluşturan başat bir ürün ve kadim bir kültür olduğunu belirten Saylak, "Muğla, artık zeytin ve zeytinyağının başkenti olmuştur" dedi.

EĞİTİMLER DE VERİLDİ

Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi'nde düzenlenen Hasat Şenliği, dünyanın "en iyi" zeytinyağı markalarından birinin üretildiği 600 dönümlük zeytin bahçesinde gerçekleştirildi. Zeytinyağı tadım eğitimi ve zeytin kırımı da yapılan şenliğe Kavaklıdere Kaymakamı Ramazan Aykut Saka, Belediye Başkanı Mehmet Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın yanı sıra üreticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Şehit Şenol Özbay Ortaokulu öğrencileri katıldı.

YOGUN KATILIM OLDU

YATAĞAN'DAKİ ilk zeytin hasadına katılım çok yoğun oldu. Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İl Müdürü Barış Saylak, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru'nun katıldığı şenlik, genç üretici Burak Pak'ın bahçesinde yapıldı.