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SGK 25 milyar lirayı tahsil etti

HABER MERKEZİ
SGK 25 milyar lirayı tahsil etti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 166,7 milyar lira borç yapılandırmasının 25 milyar liranın üzerindeki bölümünü ekim ayı itibarıyla tahsil etti. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuruları sona eren borç yapılandırmasıyla SGK'ye, sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1 milyon 700 binin üzerinde kişi başvurdu. 166,7 milyar lira alacak için yapılandırma yapılırken, peşin ve ilk 4 dört taksit ödemelerinin ardından ekim ayı itibarıyla söz konusu alacağın 25 milyar liradan fazlası tahsil edildi. Kurumun, borç yapılandırma kapsamındaki tahsilat tutarının artması bekleniyor.
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