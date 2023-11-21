25 farklı lokasyonda 5G hizmeti başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir" dedi. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndaki 5. Nesil Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni'ne katıldı. Mobil abone sayısının yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, "Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111,7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101,8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.