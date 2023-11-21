  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bergama’nın 2024’te 8 tane barajı olacak

Bergama’nın 2024’te 8 tane barajı olacak

HABER MERKEZİ
Bergama’nın 2024’te 8 tane barajı olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için tüm gücüyle çalışıyor. Son 21 yılda Bergama'ya 6 Baraj (Yortanlı, Çaltıkoru, Çamavlu, Musacalı, Çamtepe, Karalar) ve 2 gölet (Bayramcılar ve Yukarı Kırıklar) inşa eden DSİ Seklik ve Kırcalar Barajlarını da 2024 yılında tamamlayıp, ilçede baraj sayısını 8'e yükseltecek. Çalışmaların sürdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Hedefimiz İzmir tarımının kalbi Bergama'da inşa ettiğimiz baraj sayısını önünüzdeki yıl 8'e çıkarmak" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA