Bergama’nın 2024’te 8 tane barajı olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için tüm gücüyle çalışıyor. Son 21 yılda Bergama'ya 6 Baraj (Yortanlı, Çaltıkoru, Çamavlu, Musacalı, Çamtepe, Karalar) ve 2 gölet (Bayramcılar ve Yukarı Kırıklar) inşa eden DSİ Seklik ve Kırcalar Barajlarını da 2024 yılında tamamlayıp, ilçede baraj sayısını 8'e yükseltecek. Çalışmaların sürdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Hedefimiz İzmir tarımının kalbi Bergama'da inşa ettiğimiz baraj sayısını önünüzdeki yıl 8'e çıkarmak" diye konuştu.