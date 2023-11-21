İhracatta 2024’te yeni sistem geliyor

Ticaret Bakanlığı, ihracat istatistiklerini artık firmaların merkezlerini değil, üretim yerlerini baz alarak hesaplayacak. Bu kapsamda elde edilen istatistikler il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içerecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dış ticareti gerçekleştiren firmanın bulunduğu il bilgisinin esas alındığı ifade edilirken, ildeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amaçlandığı bildirildi.